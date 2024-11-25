Общество

Приставы в Псковской области взыскали более 450 тысяч рублей ущерба с черного лесоруба

Судебные приставы взыскали с жителя Новоржевского муниципального округа более 450 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба за нарушение лесного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото: Архив ПЛН

В отношении 58-летнего мужчины возбудили дело о незаконной вырубке леса. В ходе судебного разбирательства было установлено, что он действительно вырубал лес без соответствующего разрешения. Суд обязал гражданина возместить ущерб, причиненный нарушением лесного законодательства.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство в отделениях судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов.

Судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного характера, включая обращение взыскания на доходы гражданина, ограничение его права на выезд за пределы Российской Федерации. Однако наиболее эффективной мерой, способствовавшей оперативному погашению задолженности, стал запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника.

В результате принятых мер мужчина полностью погасил задолженность.