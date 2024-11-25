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Общество

Россияне смогут оформить самозапрет кредита через «Госуслуги»

26.11.2024 11:15|ПсковКомментариев: 0

Кабмин в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет разрешить гражданам самозапрет на оформление кредитов через «Госуслуги» или приложение банков, снять его можно будет в банке или МФЦ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Предусматривается возможность для граждан удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя – через портал госуслуг или приложение банков. Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка», - сказал он.

Кроме того, кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета, на который планируется перевод денежных средств, и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц, пишет РИА Новости

При этом, если человек сменил свои учетные данные или была зафиксирована утечка его персональных данных, будет срабатывать временная «заморозка» на выдачу займов онлайн, то есть какое-то время оформить кредит будет невозможно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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