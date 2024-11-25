Общество

Время подводить итоги: как меняется сфера образования Великих Лук

Ноябрь близится к завершению, а это значит, что пришла пора подводить предварительные итоги. 2024-й год выдался непростым, при этом произошло немало позитивных изменений по ряду направлений, о которых мы расскажем на примере Великих Лук. Начать предлагаем с достижений в сфере образования.

Какие новые пространства открылись в южной столице региона, как преобразились существующие образовательные учреждения, каковы успехи учащихся и педагогов — в материале Псковской Ленты Новостей.

Средняя школа № 12 встретила начало нового учебного года обновлённой. Фото: администрация Великих Лук

Масштабное обновление

Что нужно для эффективного обучения? В первую очередь, комфортные пространства, в которых удобно и приятно находиться учащимся и педагогам. И в этом направлении в уходящем году сделано немало.

Текущие ремонты проводятся в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования Великих Лук ежегодно, средства на эти цели выделяют из городского бюджета. Пик работ традиционно приходится на летний период, когда школьники отдыхают на каникулах.

В преддверии учебного года 2024-2025 рабочие трудились во многих образовательных учреждениях. Так, в средней школе № 2 обновили спортзал и вспомогательные помещения, частично заменили оконные блоки в учебных кабинетах. В школе № 5 установили новые окна и отремонтировали некоторые классы. В школе № 6 поменяли светильники уличного освещения, которое играет немаловажную роль в комфорте и безопасности всех участников образовательного процесса. В средней школе № 9 привели в порядок стены и потолки в пищеблоке, заменили некоторые окна. В лицее № 11 и средней школе № 17 модернизировали систему видеонаблюдения. В школе № 12 для удобства учащихся отремонтировали раздевалки и гардеробные, кабинет хореографии и коридор, поменяли некоторые оконные блоки. В средней школе № 13 выполнили текущий ремонт части кровли, учреждение также обзавелось новой электрической плитой и пекарским шкафом.

Ход работ в школе № 12. Фото: великолукское отделение партии «Единая Россия»

Не остались без внимания учреждения дополнительного образования. В Центре технического творчества смонтировали домофонное оборудование и улучшили систему видеонаблюдения, отремонтировали помещения второго этажа. Домофоны и современные видеокамеры появились в Доме детского творчества им. А.Матросова, Центре образования и ДЮСШ № 1, где помимо прочего отремонтировали спортзал и коридор. В ДЮСШ № 3 провели текущий ремонт кровли, для этого учреждения приобрели пять шоссейных велосипедов.

Комфортнее и безопаснее стало в дошкольных организациях. Модернизированная система видеонаблюдения появилась в детских садах № 3 и № 20. В детсаду № 7 отремонтировали водосточную систему, смонтировали электрооборудование. В детском саду № 9 установлен узел учета тепловой энергии на систему отопления и горячего водоснабжения. В садах № 13 и № 21 обустроили по три теневых навеса. В 21-м также частично заменили оконные блоки в пищеблоке, приобрели холодильный шкаф. Ещё три теневых навеса появились в саду № 22, там же провели текущий ремонт кровли. Чинили крышу и в садах №№ 17, 20 и 27. В детских садах № 26 и № 27 частично заменили окна в группах.

Неоценимую помощь в благоустройстве и ремонте образовательных учреждениях традиционно оказывали родители. Мамы и папы красили, мастерили вместе с педагогами, стараясь сделать места пребывания детей ярче, интереснее, уютнее и безопаснее.

От инноваций к достижениям

Обновляется и материально-техническая база учреждений образования города. К примеру, в лицей № 10 в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» поступило современное оборудование для реализации дополнительных общеобразовательных программ. 16 сентября в данном учреждении распахнул двери школьный кванториум. ﻿Это новое ﻿пространство, ﻿где ﻿учащиеся смогут развивать таланты, ﻿становиться ﻿настоящими ﻿изобретателями и ﻿творцами, знакомиться с актуальными научными и инженерно-техническими направлениями.

Открытие кванториума. Фото управления образования

Для четырех других общеобразовательных учреждений Великих Лук 2024-й год запомнится присвоением статуса региональной инновационной площадки. Его получили педагогический лицей с проектом «Воспитание педагогической культуры через антропологический подход в воспитании и образовании»; школа №6 с проектом «Реализация принципов инклюзивного образования в условиях современной общеобразовательной школы»; школа №13 с проектом «Курчатовский класс» и инженерно-экономический лицей с проектом «Становление субъектно-авторского пространства».

Напомним, в соответствии с приказом областного управления образования в школах, получивших данный статус, совершенствуется учебно-методическое, научно- педагогическое, организационное, правовое, финансово-экономическое, кадровое, материально-техническое обеспечение. Региональные инновационные площадки занимаются разработкой, апробацией и внедрением новых образовательных программ и систем воспитания, педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм обучения.

«Современные, многофункциональные условия, созданные для учеников школ, позволяют им раскрыть свои способности и увлечься образовательным процессом», - заметили в управлении образования администрации города Великие Луки.

О том, что в городе созданы все необходимые условия для оптимального развития талантливых детей, говорят результаты олимпиад и различных конкурсов. В частности, в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников ежегодно принимают участие более 1500 обучающихся 7-11 классов городских учреждений образования. В 2024 году в заключительном этапе состязаний Великие Луки представляли трое ребят. Юные великолучане заняли два призовых места: ученица 10-го класса Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Софья Динерштейн стала победителем соревнований по обществознанию, а Егоров Ярослав из лицея №11 - призером по истории.

На протяжении нескольких лет образовательные организации города показывают высокие спортивные, творческие достижения как на региональном, так и на федеральном уровне. Не первый год великолукские школьники становятся финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году вышли в финал и стали победителями двое юных горожан: Семен Коновалов (школа №12) и Дарья Тарасова (лицей №11). Ребята получили денежные сертификаты на самообразование.

Дарья Тарасова. Фото управления образования

Конкурс «Большая перемена» становится популярным и среди младших школьников. Так, первоклассница великолукского лицея №10 Алина Прохорова ﻿достойно представила ﻿свою школу ﻿и город, ﻿став победительницей ﻿трека «1-4 ﻿классы». Теперь талантливая великолучанка отправится ﻿в Великий ﻿Устюг в гости ﻿Деду Морозу.

Во Всероссийском конкурсе сочинений ребята из южной столицы региона показывают не менее высокие результаты. В этом году призовые места получили ученик 7«Б» школы №13 Егор Холмогорский и Виктория Смородина из 10 класса лицея № 11.

Примеры для подражания

Мотиваторами и ярким примером для будущего поколения являются педагоги, которые участвуют в профессиональных конкурсах, посещают образовательные форумы и организуют просветительскую деятельность на муниципальном и региональном уровнях.

Педагогическое сообщество города Великие Луки демонстрирует своё профессиональное мастерство на протяжении 30 лет проведения конкурса «Учитель года». По итогам его муниципального этапа в 2024 году победу одержала Мария Герасимова (школа №12), призерами стали Юлия Гороненкова (школа №6), Кристина Воробьева (Инженерно-экономический лицей), в число лауреатов вошли Юлия Анушенкова (школа №1) и Светлана Петрусева (Гимназия имени Софьи Ковалевской).

Педагоги образовательных учреждений Великих Лук ежегодно завоёвывают призовые места в региональных этапах различных всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Мария Александрова (МБОУ СОШ №6) в текущем году стала призером конкурса «Педагог-психолог», а Юлия Киреева (Дом детского творчества) отмечена на конкурсе «Сердце отдаю детям».

Еще одним масштабным соревнованием, в котором участвуют великолучане, является Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя». В 2024-м победу в региональном этапе завоевала Юлия Уликова (Детский сад №9).

Педагоги инженерно-экономического лицея Юлия Зайцева (учитель географии) и Кристина Воробьева (учитель истории и обществознания) стали победителями конкурса лучших учителей образовательных организаций Псковской области и получили денежное поощрение за высокие достижения в своей деятельности.

Профессиональными достижениями гордится и педагогический состав школы №6. Педагог дополнительного образования Наталья Ермакова, руководитель ﻿Комнаты ﻿русского ﻿быта и ﻿фольклора «Родолад» отличилась ﻿на окружном ﻿этапе ﻿Международной ﻿премии Russian ﻿Event Awards ﻿СЗФО и ЦФО. ﻿Её труд ﻿жюри оценило ﻿специальным дипломом «За ﻿популяризацию ﻿традиционного быта ﻿и ﻿фольклора». Учитель английского языка той же школы Наталия Афанасьева заняла второе место во Всероссийском конкурсе «Клевер ДНК» на лучшие разработки учителей в области духовно-нравственной культуры. Учитель начальных классов школы №6 Юлия Жолновская победила в региональном этапе Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» в 2024 году.

Ирина Михеева. Фото управления образования

Учитель русского языка и литературы великолукской школы №7 Ирина Михеева оказалась в числе лучших в финале конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сразу 14 представителей педагогического сообщества города Великие Луки стали победителями областного конкурса педагогических работников «Я - наставник».

А кадетская школа города Великие Луки прошла заочный этап Всероссийского конкурса «Лучший двор». В финале, который состоится 2-4 декабря в Москве, участникам очного этапа предстоит защита своего проекта.

«Педагоги представляют инновационный опыт не только в рамках реализации конкурсной системы, но и публикуя авторские методические материалы в печатных и электронных изданиях различного уровня. В целом можно сказать, что в муниципальном образовании города Великие Луки работают педагоги с высоким уровнем профессионализма, умеющие творчески работать, использовать традиционные и инновационные педагогические технологии, что подтверждается повышением уровня качества образования», - подытожили в профильном управлении.

Выше перечислены далеко не все достижения, которыми отметились великолучане в 2024-м году. Жители города продолжают успешно выступать на различных площадках, чем наглядно демонстрируют положительные тенденции в сфере образования и в городе в целом. Появление новых и ремонт существующих пространств, внедрение современных методик и подходов позволяют педагогам работать с максимальной отдачей на благо подрастающего поколения, а детям - расти, учиться, творить и развивать свои таланты.

Ульяна Лаблюк