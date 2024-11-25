Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь расскажет о работе на территории депутатского округа №7 и о проблемах Гдовского района.
Кроме того, ведущая Любовь Кузнецова обсудит с гостем студии, как продвигается догазификация района и решена ли там мусорная проблема.