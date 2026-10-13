Выезд в округ №4 проведут депутаты и врип главы Пскова

Рабочую встречу с депутатами Псковской городской Думы, в результате которой запланирован выезд в округ №4 города Пскова, провел временно исполняющий полномочия главы Станислав Стармолотов, сообщается в его канале в Мах.
Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов / Мах
В состав округа входят деревня Белый Мох, Кресты, Лепеши, район «Псковкирпич» и другие территории.
Он добавил, что по округу №15 разобрали актуальные запросы горожан. Жители просят соединить новые дорожки в сквере на Индустриальной, 2 со старыми тропинками возле домов.
Далее с Алексеем Форшем он поговорил о взаимодействии с администрацией города. Депутат поделился, с какими вопросами чаще всего обращаются горожане и какие темы сейчас наиболее острые.
Отдельно участники встречи обсудили деятельность фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе.