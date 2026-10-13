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Выезд в округ №4 проведут депутаты и врип главы Пскова

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Рабочую встречу с депутатами Псковской городской Думы, в результате которой запланирован выезд в округ №4 города Пскова, провел временно исполняющий полномочия главы Станислав Стармолотов, сообщается в его канале в Мах.

Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов / Мах

«Сегодня пообщался с Сергеем Гавриловым (округ №4), Денисом Ивановым (округ №15) и Алексеем Форшем (единый избирательный округ). В округ №4 — один из самых больших в городе — в ближайший месяц запланировали выездную встречу», — сообщил Станислав Стармолотов.

В состав округа входят деревня Белый Мох, Кресты, Лепеши, район «Псковкирпич» и другие территории.

«Главная задача — быть в постоянном контакте с жителями и оперативно помогать в решении их проблем. Обсудили с депутатом направления депутатской работы и механизмы дальнейшего эффективного взаимодействия администрации города и городской Думы», — отметил Станислав Стармолотов.

Он добавил, что по округу №15 разобрали актуальные запросы горожан. Жители просят соединить новые дорожки в сквере на Индустриальной, 2 со старыми тропинками возле домов.

«Также обсудили состояние тротуаров и ямы на Алтаева, 11. Отдельно рассмотрели предложение по организации круга на Инженерной: его предлагают оформить и немного сузить — это упростит проезд грузового транспорта. Все озвученные вопросы взяли в работу», — добавил врип главы Пскова.

Далее с Алексеем Форшем он поговорил о взаимодействии с администрацией города. Депутат поделился, с какими вопросами чаще всего обращаются горожане и какие темы сейчас наиболее острые.

 

Отдельно участники встречи обсудили деятельность фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе.

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