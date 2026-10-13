«Измерить не семь, а десять раз»: Архитектор оценил перемены в Пскове и предложил, что строить на месте «Магеллана»

Город активно меняется: обновляются улицы, ведутся реставрационные работы и появляются новые общественные пространства. Однако, в вопросах градостроительства и благоустройства еще есть над чем работать, рассказал архитектор, член Союза архитекторов России Владимиром Шуляковским в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, на данный момент можно заметить позитивные сдвиги в развитии инфраструктуры и реставрации города, однако нельзя не терять темп и в создании качественных общественных пространств.

«В городе делается очень многое: перекладываются инженерные коммуникации, обновляются улицы и тротуары, ведется активная реставрация. Это радует. Есть просто прекрасные примеры — это фонтан на Четырех углах и новая площадка с арт-объектами. Еще недавно это был невзрачный пустырь, а сейчас стал одним из любимых скверов горожан всех возрастов. Там появились комфортные зоны для каждого», — отметил архитектор.

Особое внимание Владимир Шуляковский уделил свободной территории, расположенной напротив нового арт-сквера, через Рижский проспект. По его мнению, эту локацию не стоит застраивать административными или жилыми зданиями, а нужно подойти к вопросу взвешенно.

«Эта площадка ждет своего часа. Торопиться здесь не надо, нужно все тщательно обдумать — измерить не семь, а десять раз. Локация очень перспективная. На мой взгляд, она идеальна для строительства общественного здания культурного назначения: театра или концертного зала, именно пространства для людей», — убежден архитектор.

Также гость студии затронул и тему освободившейся территории, где раньше был торговый комплекс «Магеллан». Застройщик скорректировал свои изначальные планы, что, по мнению Владимира Шуляковского, «пошло городу на пользу».