Общество

Новый терминал псковского аэропорта хотят начать строить в 2025 году

Строительство нового терминала аэропорта в Пскове может начаться в 2025 году. Об этом сообщил гендиректор ООО «Новапорт-Холдинг» Евгений Янкилевич на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Принято окончательное решение о строительстве нового терминала прилета. После запуска нового терминала планируется приведение в порядок существующего терминала. Работы по проектированию нового терминала компания планирует закончить уже в этом году. В ценах 2024 года строительство терминала площадью не менее 6 тысяч квадратных метров обойдется в 5-6 млрд рублей. Планируется, что уже в следующем году начнется строительство нового терминала.

Пассажиропоток псковского аэропорта планируют нарастить до 300 тысяч человек. Как отметил Евгений Янкилевич, в идеале нужно перевозить порядка 500-600 тысяч человек.

Гендиректор ООО «Новапорт-Холдинг» отметил, что реконструкция привокзальной площади позволит решить вопросы безопасности и комфорта пассажиров.

Помимо этого, в ходе встречи договорились разместить в 26 аэропортах тематическую выставку о достопримечательностях Псковской области.

«Благодарю Евгения Якировича за конструктивное взаимодействие и внимание к нашему региону. Мы окажем всю необходимую поддержу нашим партнерам и сделаем всё, чтобы планы как можно скорее были реализованы», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.