Общество

Сергей Вострецов: Киноиндустрия в России находится на подъёме

Санкции сыграли на руку отечественному кинематографу. Сегодня большая часть проката — это отечественное кино, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Вострецов / Telegram

«Еще каких-то десять лет назад в кинотеатрах в прокате 70% занимали зарубежные фильмы, и далеко не лучшего качества. Сегодня большая часть проката — это наше отечественное кино. Санкции сыграли на руку отечественному кинематографу, и сегодня киноиндустрия в России находится на подъёме», - сказал Сергей Вострецов.

26 ноября в кинотеатре «Ленком» состоялась премьера новогодней комедии «Маму папе заверни» (6+). Фильм рассказывает историю о жизни простой российской учительницы, которой её маленькая дочка решила подарить на Новый год папу. В главной роли отца выступил Дмитрий Нагиев, а главную героиню сыграла Катерина Шпица.

Сергей Вострецов подчеркнул важность создания фильмов о людях труда: «Нужно популяризировать профессии учителей, врачей, работников культуры, социальной сферы и просто обычных рабочих, на которых держится вся наша страна».

Таким образом, премьера «Маму папе заверни» стала не только веселым стартом новогоднего сезона, но и отражением изменений в российском кинематографе, который все больше фокусируется на отечественных историях и героях, заметил глава объединения СОЦПРОФ.