Общество

Николай Мельков: Зелёное наследие советского времени уходит в прошлое

Современная застройка уступает по количеству зелёных насаждений тем, что создавались во времена СССР. Об этом на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда» рассказал активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

«Если сравнить новые районы Пскова с теми, что строились в советское время, то становится очевидно, что тогда уделялось гораздо больше внимания озеленению», – подчеркнул Николай Мельков.

Гость студии выразил обеспокоенность тем, что экоурбанизм, подразумевающий гармоничное сочетание городской среды и природы, остаётся лишь на бумаге.

«Мы видим, как строят огромные микрорайоны с широкими дорогами, но при этом количество деревьев и кустарников минимальное», – отметил активист.

Он убеждён, что недостаток зелёных зон негативно сказывается на здоровье горожан.

«Зелёные насаждения помогают бороться с болезнями дыхательных путей, они очищают воздух от вредных примесей. Но в современных районах их явно недостаточно», – заключил Николай Мельков.