Общество

Увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства осудили в законодательном комитете Собрания

Увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Законопроектом предлагается ужесточить административную ответственность за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов, в частности, увеличить размеры штрафов по данной статье.

В целях фиксации правонарушений в сфере благоустройства в условиях существующего ограничения составления протоколов об административных правонарушениях и сохранения городской озеленённой территории в июне 2023 года администрацией города Пскова было закуплено дорогостоящее специальное техническое оборудование для автоматической фиксации данных правонарушений.

«Законопроект предполагает ужесточение административной ответственности. К сожалению, сознательность наших граждан не на должном уровне. Речь идет о создании атмосферы чистоты и порядка в наших населенных пунктах», - сказал глава Пскова Борис Елкин.

При этом на комитете отметили, что проект требует доработки, так как штраф физическим лицам за подобного рода нарушения не может превышать 5 тысяч рублей.

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов заключил: «Резюмируем. Для гражданских лиц как было, так и останется 5 тысяч. Для должностных лиц увеличивается, как и для юридических. Мы вас душой и сердцем ждем после внесения всех правок», – сказал он.