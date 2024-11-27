Общество

В Псковском филиале университета ФСИН России обсудили проблемы пробации на территории области

Состоялись учебно-методические сборы представителей УФСИН и УМВД России по Псковской области, Псковского филиала университета ФСИН России, региональных органов исполнительной власти и общественных организаций. Целью встречи является повышение эффективности реализации Федерального закона от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Мероприятие открывал заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрий Алексеев. Он отметил, что для успешного выполнения положений Закона о пробации на территории Псковской области необходимо эффективное взаимодействие между субъектами пробации и тесное межведомственное взаимодействие.

Участники сборов обсудили проблемы, связанные с социальной адаптацией и реабилитацией граждан, в отношении которых применяется пробация. Также разобрали вопросы повышения квалификации сотрудников служб пробации в рамках обучения в Псковском филиале университета ФСИН России. Рекомендации, принятые по итогам учебно-методических сборов, будут способствовать повышению эффективности реализации Закона о пробации в Псковской области.

Организаторами мероприятия выступили УФСИН России по Псковской области и кафедра уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Псковского филиала университета ФСИН России.