Общество

Сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия в школах Псковского района

На этой неделе сотрудники ОМВД России по Псковскому району продолжили серию профилактических мероприятий в образовательных учреждениях региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

В рамках данной работы инспектор Госавтоинспекции ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району совместно со старшим специалистом ГРЛС ОМВД России по Псковскому району посетили две школы – Москвинскую и Стремуткинскую среднюю общеобразовательную школу.

Инспектор Госавтоинспекции провел с учащимися разъяснительные беседы о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание было уделено важности использования ремней безопасности, правил перехода проезжей части и поведения вблизи дорог.

Старший специалист ГРЛС, в свою очередь, встретилась со старшеклассниками для обсуждения возможности поступления в ведомственные учебные заведения системы МВД. Она рассказала об условиях приема, перспективах карьерного роста и социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, были обсуждены вопросы прохождения службы в органах правопорядка после завершения обучения.