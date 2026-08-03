Скончалась бывший преподаватель английского языка ПсковГУ Татьяна Семенова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на кафедре европейских языков и культур.

«Скоропостижно скончалась Татьяна Сергеевна», - рассказали сотрудники вуза.

В ПсковГУ Татьяна Семенова была куратором, вела такие дисциплины, как практика устной и письменной речи (английский язык), русский язык как иностранный и другие.

Отпевание состоится в среду, 5 августа, в 11.00 в храме Николы со Усохи. Адрес: Псков, улица Советская, 19.