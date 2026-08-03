Обман через Госуслуги стал самым обсуждаемым в медиа видом мошенничества

Схемы обмана, связанные с Госуслугами, стали самой обсуждаемой темой интернет-мошенничества в российских социальных медиа во II квартале 2026 года. Об этом говорится в исследовании коммуникационного агентства Win2Win Communications и системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics.

«За три месяца пользователи более 372 тысяч раз обсуждали взломы аккаунтов, фейковые уведомления и попытки получить доступ к данным через портал госуслуг. Это 37,1% всех упоминаний отдельных мошеннических сценариев», — говорится в материалах исследования.

На втором месте оказался сценарий с переводом денег на «безопасный счет» — 139 784 упоминания (13,9%). Далее следуют мошенничество в Telegram (89 525 сообщений), звонки от имени банков (88 433) и схемы с получением кода из sms (68 492). При этом, как отмечают эксперты, код подтверждения все чаще выступает не самостоятельной схемой, а одним из этапов получения доступа к Госуслугам, банковским приложениям или аккаунтам в социальных сетях.

Аналитики отмечают, что мошенники активно меняют легенды и маскируются как под государственные структуры, так и под банки, маркетплейсы и бытовые сервисы. Чаще всего в таких сценариях фигурируют МВД и полиция — 122 372 упоминания. Далее следуют ВТБ — 89 476, Госуслуги и ЕСИА — 86 524, МФЦ — 31 566 и Ozon — 27 463. Также злоумышленники представляются сотрудниками Банка России, коммунальных и домофонных компаний. Вместо привычной «службы безопасности» они могут использовать официально звучащие названия — «отдел финансового мониторинга» или «управление по кибербезопасности», что помогает быстрее завоевать доверие потенциальной жертвы.

Согласно исследованию, наиболее активно тему мошенничества обсуждают пользователи старше 55 лет — на них приходится 25,2% сообщений. Далее следуют аудитории 35-44 лет — 23,9% и 25-34 лет — 21,3%. Мужчины активнее женщин: 54,7% против 45,3%.

Эксперты проанализировали около 8,8 миллионов сообщений, опубликованных с 1 апреля по 30 июня 2026 года в социальных сетях, блогах, на видеоплатформах, форумах, сайтах отзывов и в микроблогах, пишет ТАСС.