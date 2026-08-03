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«Единая Россия» включит развитие высокотехнологичной медицины в народную программу

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Развитие технологий здравоохранения и медицины – направление новой народной программы «Единой России». Именно этому блоку будет посвящен отдельный раздел будущего программного документа, сообщили в региональном отделении партии.

Фото: региональное отделение партии «Единой России» по Псковской области

Отдельное внимание в нем будет уделяться повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Планируется создать единую систему маршрутизации пациентов между регионами, включая трансплантологию, сложные онкологические случаи и редкие заболевания, с использованием цифровых сервисов, телемедицины и санитарной авиации.

В Псковской области таким примером является Детская областная клиническая больница. Ее специалисты оказывают помощь маленьким пациентам не только из Псковского региона, но и из других. Врачи ДОКБ продолжают работать в районных больницах области, оказывая практическую и методологическую помощь местным специалистам и сами ее получают от столичных коллег.

Главный врач Детской областной клинической больницы, депутат фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Евгений Васильев в рамках конгресса «Национальное здравоохранение» ознакомился с лучшими практиками Морозовской больницы. 

«Москва формирует современную функциональную среду, способствующую повышению качества и доступности медицинской помощи. Так, например, Морозовская больница сегодня помогает не только маленьким москвичам, но и ребятам из 89 субъектов России, оставаясь крупнейшим детским многопрофильным стационаром страны, лидером по оказанию помощи детям с редкими заболеваниями. Замечательно, что между нашими учреждениями здравоохранения существует такое сотрудничество и взаимодействие. К нам приезжают оперировать доктора из Федеральных центров, а мы на постоянной основе повышаем свою квалификацию на их базе», – рассказывает Евгений Васильев.

Как отмечает мэр Москвы Сергей Собянин, ежегодно помощь в Морозовской больнице получают больше 10 тысяч детей из других регионов. Учреждение продолжает модернизироваться, формируя современную функциональную среду, благодаря которой повысятся качество и доступность медицинской помощи.

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Васильев Евгений Сергеевич

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

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