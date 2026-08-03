«Единая Россия» включит развитие высокотехнологичной медицины в народную программу

Развитие технологий здравоохранения и медицины – направление новой народной программы «Единой России». Именно этому блоку будет посвящен отдельный раздел будущего программного документа, сообщили в региональном отделении партии.
Фото: региональное отделение партии «Единой России» по Псковской области
Отдельное внимание в нем будет уделяться повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Планируется создать единую систему маршрутизации пациентов между регионами, включая трансплантологию, сложные онкологические случаи и редкие заболевания, с использованием цифровых сервисов, телемедицины и санитарной авиации.
В Псковской области таким примером является Детская областная клиническая больница. Ее специалисты оказывают помощь маленьким пациентам не только из Псковского региона, но и из других. Врачи ДОКБ продолжают работать в районных больницах области, оказывая практическую и методологическую помощь местным специалистам и сами ее получают от столичных коллег.
Главный врач Детской областной клинической больницы, депутат фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Евгений Васильев в рамках конгресса «Национальное здравоохранение» ознакомился с лучшими практиками Морозовской больницы.
Как отмечает мэр Москвы Сергей Собянин, ежегодно помощь в Морозовской больнице получают больше 10 тысяч детей из других регионов. Учреждение продолжает модернизироваться, формируя современную функциональную среду, благодаря которой повысятся качество и доступность медицинской помощи.
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