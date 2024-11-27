Общество

Стартовала 39-я сессия Псковского областного Собрания депутатов

39-я сессия Псковского областного Собрания депутатов стартовала сегодня, 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

В повестку сессии включены 24 вопросы. В Собрание поступил пакет законопроектов, связанных с работой над бюджетом следующего года. Речь пойдет, в том числе, об изменениях в законы, регулирующие межбюджетные отношения и методику расчёта субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных полномочий в сфере образования. После принятия проекта бюджета в первом чтении предполагается создание согласительной комиссии. Традиционно в её состав входят представители всех политических партий.

В связи с предстоящей работой над главным финансовым документом региона Совет Собрания принял решение не проводить до конца года парламентские часы.

Прямая трансляция заседания ведется на официальном сайте и в пабликах Собрания.