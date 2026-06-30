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На 77 инсультов и 33 инфаркта реагировала псковская скорая помощь за неделю

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Псковская станция скорой медицинской помощи за неделю с 22 по 29 июня зарегистрировала 2 946 обращений, сообщили Псковской Ленте Новостей на станции.

Среди всех вызовов в службу неотложной помощи при поликлинике передали 228 вызовов, для передачи выездным бригадам – 2 325.

Сотрудники СМП оказывали помощь на 27 дорожно-транспортных происшествиях и 24 пожарах. В общественных местах помощь потребовалась 368 раз.

Детям скорую помощь вызывали 387 раз.

Среди заболеваний: на ОРВИ скорую помощь просили приехать 129 раз, на острое нарушение мозгового кровообращения – 77, на острые инфаркты миокарда - 33. 1017 вызовов были экстренными, 1070 - неотложными, без угрозы для жизни.

Количество безрезультатных вызовов - 619. Семь благодарностей сотрудникам передали пациенты.

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