«Кузница»: Ремонты и благоустройство в Пскове

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Позади первый месяц лета. В самом разгаре сезон дорожных ремонтов и благоустройства в областном центре. На каждом шагу что-то копают, стригут, высаживают, устанавливают, снимают и укладывают асфальт, перекрывают или ограничивают движение автотранспорта. Сегодня мы поговорим об основных объектах, где на сегодняшний день начинается, ведется и завершается дорожный ремонт или благоустройство. Какие в связи с этим испытывают неудобства горожане и гости? Почему иначе нельзя организовать работы? Об этом и многом другом расскажет глава города Пскова Борис Елкин.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.