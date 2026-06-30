Псковский областной суд провожает в почетную отставку Надежду Белоногову

30 июня коллектив Псковского областного суда в торжественной обстановке проводил в почётную отставку судью Надежду Белоногову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

«За её плечами более 20 лет безупречной службы и верного служения правосудию в должности судьи Псковского областного суда, а сегодняшний день стал особенным - торжественным и последним в стенах суда», - отметили в пресс-службе.

Председатель суда Олег Лазарев от своего имени и коллектива суда поздравил коллегу с почётной отставкой, поблагодарил её за многолетний добросовестный труд и пожелал здоровья, благополучия и успешной реализации всех намеченных планов на новом жизненном этапе.

В ответном слове Надежда Белоногова поблагодарила коллег за совместную работу.