В Бежаницах пройдёт фестиваль молодых семей «Ромашковое поле»

Фестиваль молодых семей «Ромашковое поле» состоится 5 июля в посёлке Бежаницы в парке историко-культурного центра Философовых, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Программа фестиваля
- 14:00 Интерактивная программа «Ромашковое настроение»;
- 15:00 Проезд детских колясок;
- 16:00 Концертная программа ансамбля русской песни «Цветной Иван» и солистов Идрицкого ДК;
- 17:30 Дефиле участников клуба в исторических доспехах и гражданском платьице XIV по XVIII веков;
- 18:00 Концерт исполнителя бардовской песни Ивана Егорова.
С 14:00 до 18:00 на площадке будет работать исторический лагерь. Здесь устроят средневековые бои, мастер-классы по владению средневековым оружием, фотозону в доспехах, планируются музыкальная программа, угощение средневековой пищей и напитками.
С 14:00 работают аттракционы и торговля, гости праздника могут посетить экспозиции музея, на территории парка работают площадки: мастер-классы, фотозоны, ярмарка-продажа мастеров.
А на следующих выходных, 12 июля, в Бежаницах состоятся фестиваль русских традиций «Ашевский веник» и Петровская ярмарка.