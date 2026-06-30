В Бежаницах пройдёт фестиваль молодых семей «Ромашковое поле»

Фестиваль молодых семей «Ромашковое поле» состоится 5 июля в посёлке Бежаницы в парке историко-культурного центра Философовых, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Программа фестиваля

14:00 Интерактивная программа «Ромашковое настроение»;

15:00 Проезд детских колясок;

16:00 Концертная программа ансамбля русской песни «Цветной Иван» и солистов Идрицкого ДК;

17:30 Дефиле участников клуба в исторических доспехах и гражданском платьице XIV по XVIII веков;

18:00 Концерт исполнителя бардовской песни Ивана Егорова.

С 14:00 до 18:00 на площадке будет работать исторический лагерь. Здесь устроят средневековые бои, мастер-классы по владению средневековым оружием, фотозону в доспехах, планируются музыкальная программа, угощение средневековой пищей и напитками.

С 14:00 работают аттракционы и торговля, гости праздника могут посетить экспозиции музея, на территории парка работают площадки: мастер-классы, фотозоны, ярмарка-продажа мастеров.

«5 июля нас ждет семейный фестиваль «Ромашковое поле». Это будет день добра и семейного счастья, когда мамы, папы, бабушки и дети собираются вместе, чтобы провести выходной день в кругу семьи. Приходите за ромашковым настроением!» - пригласила глава Бежаницкого округа Елена Иванова в соцсети «ВКонтакте».

А на следующих выходных, 12 июля, в Бежаницах состоятся фестиваль русских традиций «Ашевский веник» и Петровская ярмарка.