Вице-спикер Игорь Дитрих поддержал проект Красного Креста «Первая помощь: знай и действуй»

В Пскове состоялось заседание президиума регионального отделения Российского Красного Креста, в работе которого принял участие вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, член президиума Игорь Дитрих. Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение старта в регионе проекта «Первая помощь: знай и действуй», сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области.
Фото: Законодательное Собрание Псковской области
Программа предусматривает проведение выездных восьмичасовых курсов для педагогов, сотрудников организаций и госучреждений по всей области. На базе регионального отделения РКК уже сформирован пул из четырёх квалифицированных инструкторов, подготовлен учебный комплекс и необходимое оборудование. Итогом обучения станет чемпионат среди команд-участников.
Члены президиума отметили высокую социальную значимость проекта, его методическую проработку и достаточную ресурсную базу: ранее подобные тренинги региональное отделение Красного Креста проводило за счёт областной субсидии. В течение двух лет состоялось около 60 тренингов и порядка 1000 мастер-классов. Один из них прошёл в Законодательном Собрании Псковской области. Депутаты и сотрудники аппарата осваивали основы сердечно-лёгочной реанимации, учились действовать при непроходимости дыхательных путей, кровотечениях и других экстренных ситуациях.
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