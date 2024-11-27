Ряд муниципальных образований Псковской области переименуют 1 января

Переименование ряда муниципальных образований Псковской области поддержали на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Изменения внесут в закон Псковской области «О границах и статусе действующих на территории области муниципальных образований».
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Согласно изменениям, в случае, если в городском округе расположен административный центр субъекта РФ, указание на наименование этого субъекта в наименовании данного муниципального образования может не приводиться.
Переименуют муниципальные образования, наделенные статусом муниципального района и городского округа, включенные в государственный реестр муниципальных образований РФ:
Соответствующие изменения в уставы муниципальных образований необходимо внести до 1 января 2025 года.
Кроме того, законом предусмотрено признание утратившими силу отдельных положений закона Псковской области «О границах и статусе действующих на территории области муниципальных образований», касающихся статуса и описания границ отдельных муниципальных образований, в связи с преобразованием Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных районов в муниципальные округа и утверждением границ вновь образованных муниципальных округов.
Инициатором закона выступает губернатор области Михаил Ведерников.