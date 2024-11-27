Общество

Ряд муниципальных образований Псковской области переименуют 1 января

Переименование ряда муниципальных образований Псковской области поддержали на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Изменения внесут в закон Псковской области «О границах и статусе действующих на территории области муниципальных образований».

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно изменениям, в случае, если в городском округе расположен административный центр субъекта РФ, указание на наименование этого субъекта в наименовании данного муниципального образования может не приводиться.

Переименуют муниципальные образования, наделенные статусом муниципального района и городского округа, включенные в государственный реестр муниципальных образований РФ:

муниципальное образование «Великолукский район» в Великолукский муниципальный район Псковской области;

муниципальное образование «Гдовский район» в Гдовский муниципальный район Псковской области;

муниципальное образование «Дедовичский район» в Дедовичский муниципальный район Псковской области;

муниципальное образование «Куньинский район» в Куньинский муниципальный район Псковской области;

муниципальное образование «Новосокольнический район» в Новосокольнический муниципальный район Псковской области;

муниципальное образование «Островский район» в Островский муниципальный район Псковской области;

муниципальное образование «Палкинский район» в Палкинский муниципальный район Псковской области;

муниципальное образование «Псковский район» в Псковский муниципальный район Псковской области;

муниципальное образование «Пустошкинский район» в Пустошкинский муниципальный район Псковской области;

муниципальное образование «Пушкиногорский район» в Пушкиногорский муниципальный район Псковской област;

муниципальное образование «Себежский район» в Себежский муниципальный район Псковской области;

муниципальное образование «Город Псков» в городской округ «Город Псков»;

муниципальное образование «Город Великие Луки» в городской округ «Город Великие Луки» Псковской области.

Соответствующие изменения в уставы муниципальных образований необходимо внести до 1 января 2025 года.

Кроме того, законом предусмотрено признание утратившими силу отдельных положений закона Псковской области «О границах и статусе действующих на территории области муниципальных образований», касающихся статуса и описания границ отдельных муниципальных образований, в связи с преобразованием Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных районов в муниципальные округа и утверждением границ вновь образованных муниципальных округов.

Инициатором закона выступает губернатор области Михаил Ведерников.