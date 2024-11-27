Общество

Усвятский муниципальный округ включен в перечень приграничных территорий

Территорию Усвятского муниципального округа указали в перечне приграничных территорий. Такое решение приняли на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Законом Псковской области «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования "Усвятский район“» в границах территории муниципального образования «Усвятский район» образовано муниципальное образование Усвятский муниципальный округ.

Со дня создания Усвятского муниципального округа муниципальный район и поселения, входящие в его состав, утратили статус муниципальных образований.

Поскольку территория муниципального образования «Усвятский район» относилась к приграничным территориям, территория Усвятского муниципального округа должна быть указана в перечне приграничных территорий.