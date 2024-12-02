Общество

Новогоднее настроение в Fjord Plaza: Ёлки, концерты и мастер-классы ждут посетителей

В торгово-досуговом центре Fjord Plaza в Псковском районе начались предновогодние мероприятия, создающие праздничную атмосферу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТДЦ.

Новогодние ели будут встречать посетителей на парковке и в центральном атриуме.

Особое внимание стоит уделить главному событию декабря — юбилею торгового центра. В рамках этого мероприятия будет организована праздничная программа, включающая мастер-классы и розыгрыш призов.

В декабре посетители торгового центра смогут насладиться выступлениями саксофониста из шоу-дуэта «Бриз» и вокалистки Настасьи Петровой. Также состоится концерт «Зимняя сказка» от победительницы всероссийского конкурса «Золотой голос России» Кристины Евдокимовой.

Для маленьких гостей Fjord Plaza подготовлены увлекательные мастер-классы по изготовлению новогодних украшений. Занятия пройдут в «Лавке купца Лапина», «Книжнице» и ресторане «Пхали-хинкали».

Кроме того, торговый центр предлагает разнообразные развлечения для всей семьи: детский клуб Kids Mall, парк виртуальной реальности, книжный клуб «Читай-болтай» и кинотеатр Silver Cinema.

Социальные партнёры Fjord Plaza организуют специальные акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом и Международной декаде инвалидов.