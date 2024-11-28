Общество

ЗАО «ЗЭТО» приглашает на работу: открыты вакансии для специалистов и рабочих

«Завод электротехнического оборудования» объявляет набор сотрудников и приглашает талантливых и увлеченных своей работой людей присоединиться к дружному коллективу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЗАО «ЗЭТО».

Фото здесь и далее: ЗАО «ЗЭТО»

На предприятии трудятся более 2000 человек, из которых свыше 700 — высококвалифицированные специалисты.

«Мы стремимся сплотить все подразделения предприятия в единую команду, в которой высоко ценятся компетентность, ответственность и готовность к самоотдаче. Если вы увлечены своей работой и стремитесь к новым возможностям для профессионального развития, мы рады пригласить вас в нашу команду», - рассказали в компании.

На ЗАО «ЗЭТО» открыты вакансии в различных областях, начиная от офисных до рабочих специальностей.





«В нашей компании мы стараемся создать все условия для того, чтобы каждый сотрудник мог реализовать свой потенциал и чувствовать себя комфортно», - отметили в компании.

Кандидаты могут рассчитывать на:

Профессиональный рост и развитие. «ЗЭТО» предлагает программы производственного обучения и курсы повышения квалификации;

Достойную заработную плату, социальный пакет и возможность для дополнительного заработка;

Комфортные условия труда. Производственные и офисные помещения оснащены современным оборудованием. Есть собственная медсанчасть на территории, два спортивных зала, а также новая современная столовая;

Жилье для иногородних сотрудников и их семей.

С полным перечнем свободных должностей можно ознакомиться на официальной странице «ВКонтакте» или отправьте резюме по адресу: job@zeto.ru.

Также можно связаться по телефонам: 8 (81153)6-38-78, 8(911) 897-51-67, 8 (911) 699-06-48, 8(911) 890-17-07.