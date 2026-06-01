День соседей отметили жители дома №7 на улице Пушкина в Пскове

Как собрать вместе жителей одного дома и организовать активное времяпрепровождение для детей и взрослых? Может, стоит начать с того, чтобы приготовить чай в самоваре? Жители дома №7 на улице Пушкина в Пскове и депутат Псковской городской Думы по округу №1 Юрий Бурлин организовали мероприятие в День соседей, в последнюю пятницу мая, его посетил и корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники ТОСа дома №7 по улице Пушкина по собственной инициативе организовали и провели мероприятие в честь Международного дня соседей. Юрий Бурлин на празднике был в качестве почетного гостя, которого пригласили жители дома.

«Это инициатива непосредственно жителей дома, они попросили поддержки в хорошем смысле слова, но полностью их программа, они сами артистов приглашали, но попросили меня поприсутствовать на этом празднике, и я принял приглашение. Приятно, видно, что люди не зря живут в этом дворе, в этом доме, они взаимодействуют между собой, виден положительный результат этого взаимодействия. Это один из лучших ТОСов нашего округа, потому что они много сделали по программе "Формирование комфортной городской среды" и по ТОСовскому движению, поэтому поддержал их, принял приглашение», — делится Юрий Бурлин.

Депутат Псковской городской Думы по округу №1 был в этом доме во время избирательной кампании, здесь произошла первая встреча в рамках сотрудничества с жильцами: «Давайте что-то сделаем! И потом, когда стали делать заявки на ТОСы, вовлеклись, стали взаимодействовать. И я считаю, что результат есть, потому что здесь сделана детская площадка, сделан забор силами жителей дома. И это все по программе ТОСов».

Международный день соседей начали отмечать во всем мире с 1999 года, в России его начали праздновать в 2006 году, а для жителей дома №7 на улице Пушкина это было впервые. Юрий Бурлин надеется, что такая традиция будет продолжаться: «Дом, двор — это не только стены, это прежде всего люди. А люди живут с людьми, общаются. И мы, может быть, зря отошли от этих коммуникаций, когда собирались во дворах, встречали какие-то праздники. Это хорошая традиция, которая возрождается, и ее надо только поддерживать».

Ведущие в начале мероприятия высказались от имени всех жильцов дома и участников ТОСа:

«Мы провели немало мероприятий, благоустроили наш двор, организовали субботники и акции взаимопомощи. Каждый шаг был сделан совместно, поэтому я хочу поблагодарить всех вас сегодня. Именно благодаря вашему участию и активной гражданской позиции наш двор стал таким комфортным местом для жизни. Мы гордимся нашими общими успехами и достижениями, ведь совместными усилиями нам удалось сделать жизнь в нашем дворе яркой, интересной и насыщенной событиями».

А председатель дома №7 на улице Пушкина Анатолий Чумичев отметил преображение дома и сплоченность жильцов: «За три года после создания ТОСа наш дом очень преобразился. Все соседи сплотились. Вы своими глазами видите, что у нас произошло. Большое дело было сделано всеми. Большое спасибо. Еще раз всех с праздником! Желаю удачи, здоровья и мира!»

После слов благодарности началась конкурсная программа. Первое состязание - «а-ля угадай мелодию». Кто первым назовет фильм, в котором играла песня, тот и молодец. Присутствовавшим предложили поделиться на две команды и придумать названия. Первая назвалась «Певчие птички», что очень подходит для участия в музыкальном конкурсе, а вторая выбрала название «Псковичи».

На мероприятии были и интерактивные занятия. Жители принесли стол, бумагу, фломастеры и карандаши, чтобы каждый желающий мог написать письмо солдату. Зону, где была коробка для писем, так и назвали. Высказать поддержку захотели не только женщины, но и дети, которые очень скрупулезно придумывали рисунки для бойцов. А для более активных была организована эстафетная зона. Детям настолько понравилось участвовать в играх, что одним конкурсом дело не ограничилось.

Первый был для ребят и их пап, где дети забивали гвозди, а отцы пытались их вытащить, кто первый справился, тот и победил. «От души забивайте!» — говорил один из ребят. Взрослые же бдили за технической стороной вопроса: «Возьми плоскогубцы пониже, удобнее будет».

Второй конкурс был для мальчиков и девочек. Их поделили на команды и на пары. Надо было добежать до финиша, не уронив воздушный шарик, который был зажат между любыми частями тела ребят, кроме рук. Креативность так и «поперла», как говорится. Кто-то зажал шарик между животами, кто-то между головами, особо креативные обсуждали еще вариант: «А как спиной?», в ответ: «Как крабик».

Завершила детскую конкурсную программу эстафета с картонками: нужно было под ноги подкладывать лист картона и наступать только на него, победил тот, кто первый дойдет до финиша. Хоть часть детей на тот момент уже разбежалась, «они уже пошли перекусить», конкурс все равно прошел очень активно.

Жители дома для празднования Дня соседей самостоятельно договорились со студентами Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова. Девушки выступали с песнями и местными напевами.



Находясь на этом празднике, где только и слышны довольные крики детей, взрослые что-то обсуждают, женщины делятся тем, что «сливовый джем очень вкусный», а кто-то шепчет: «Вот соседи какие, напекли пироги - прям горячие. Пойдем есть пирог с капустой. С капустой я обожаю», а в ответ: «Там есть и мой пирог, тертый», можно и себя почувствовать их добрым соседом. На празднике собрались очень позитивные, активные люди, они с удовольствием участвовали как в конкурсе для взрослых, так и для детей. Они собрались все вместе, потому что им искренне нравится так проводить время, за беседой с чаем и самодельными пирогами. Им нравится стараться для своего дома, для его жителей, чтобы всем было «радостно на душе». Кто-то даже принес самовар, и председатель дома сам поджигал угли, а Юрий Бурлин, как будто бы он тоже один из «добрых соседей», помогал разливать чай. Даже меня, корреспондента, приняли очень «по-свойски» и несколько раз предлагали и чай, и угощения. Сплоченность жителей дома №7 на улице Пушкина была «видна издалека», и «слышно» ее тоже было еще очень долго.

Анастасия Някшева