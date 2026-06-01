Псковская область остается в конце рейтинга благосостояния семей по итогам 2025 года

Псковская область вновь оказалась в числе регионов с самым низким уровнем благосостояния семей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, в котором сопоставлено материальное положение семей на основании официальных данных.

Материальное благополучие семей - один из самых чувствительных индикаторов экономического развития страны. Как отмечают эксперты, различия между материальным положением семей в регионах РФ весьма существенны, и значимых тенденций в сторону сглаживания этих диспропорций пока не наблюдается.

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2025 года рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими членами с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи.

В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен.

Как отмечают эксперты, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определенно, быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным и не всегда достижимым значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат.

Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ.

Согласно исследованию, потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми в Псковской области после минимальных расходов в 2025 году составляет 17 966 рублей, а в семье с одним ребенком - 37 474 рубля.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2025 год заняли следующие позиции:

7 место - Ненецкий автономный округ;

8 место - Санкт-Петербург;

12 место - Мурманская область;

14 место - Ленинградская область;

42 место - Архангельская область;

48 место - Вологодская область;

57 место - Новгородская область;

60 место - Республика Карелия;

67 место - Калининградская область.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими медианную по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2025 года после минимальных жизненно необходимых трат (здесь и далее - в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) потенциально возможный остаток составляет 51,5 тысячу рублей.

В первой десятке рейтинга по благосостоянию семей оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. По итогам 2025 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку в рейтинге: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил 141,4 тысячи рублей.

Как показал рейтинг, в четырех российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми с медианным заработком после минимальных расходов совсем ничего не остается, и без дополнительных доходов прожить невозможно.

В предыдущем году Псковская область также находилась на 75-м месте в рейтинге, но с небольшим улучшением показателя остатка денежных средств.