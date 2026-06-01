Росгосстрах признан страховой компанией года по версии Сравни

Росгосстрах триумфально забирает высшую награду в IV ежегодной премии Сравни — «Страховая компания года». По мнению экспертного жюри Сравни, в состав которого вошли топ-менеджеры финансового маркетплейса с многолетним опытом, РГС продемонстрировал высокий уровень развития клиентских сервисов и устойчивый рост бизнес-показателей. У Росгосстраха также стабильная репутация и высокая оценка в рейтинге страховых компаний на Сравни. Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 28 мая в Москве и собрала представителей ведущих российских финтех-компаний.

РГС уже был победителем в той же номинации в 2024 году. И теперь выбор экспертов и пользователей вновь подтвердил, что Росгосстрах остается лидером по доверию клиентов, которым компания предлагает на маркетплейсе Сравни решения для любого жизненного сценария: от базового ОСАГО до специализированной защиты — будь то страхование от критических заболеваний или от укуса клеща.

«Росгосстраху в этом году исполнится 105 лет, и звание страховой компании года в сфере финтеха еще раз подтверждает: сохраняя традиции, мы идем в ногу со временем и развиваемся в цифре, в том числе благодаря правильным партнерствам. Спасибо команде партнерского бизнеса РГС за такие заслуги! А маркетплейсу Сравни мы желаем процветания, роста и рассчитываем на дальнейший совместный путь вперед», — сказал генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев, выйдя на сцену за наградой.

Премия Сравни — профессиональная награда в сфере финансов и страхования, которая проводится уже четвертый год подряд и ежегодно отмечает компании, чьи продукты демонстрируют высокое качество, доверие клиентов и востребованность на рынке. Шорт-лист премии формируется экспертным жюри, а победители определяются по результатам комплексной оценки качества продуктов, бизнес-показателей, реальных отзывов пользователей и широкой доступности предложений на платформе.

«В этом году мы отметили компании, которые создают продукты, ставшие частью будущего отрасли. IV Премия Сравни — это способ поблагодарить наших партнеров, которые не просто развивают сервисы, а помогают миллионам россиян. Благодаря нашим прорывным решениям и смелым продуктам люди получают возможность приобрести жилье, сделать ремонт, обрести защиту в виде страхового полиса и развивать предпринимательство», — отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник.
