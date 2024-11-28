Общество

Всемирный день отказа от покупок отмечают в конце ноября

Ежегодно в конце ноября люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление — опасная общественная тенденция.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1

День отказа от покупок (англ. Buy Nothing Day) в Северной Америке отмечают в первую пятницу после американского Дня благодарения (а в Европе на следующий день — в субботу), то есть в традиционное время начала рождественских распродаж по всему миру. В этот день магазины получают от 20 до 50% своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди. Не без доли сарказма эту пятницу ноября называют «Черной пятницей» (англ. Black Friday), пишет calend.ru.

Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.

Идея этого праздника-акции зародилась в Америке в 1992 году. С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн (Kalle Lasn). По его мнению, причину финансового кризиса нужно искать не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного потребления.

Наиболее известный аргумент апологетов акции заключается в том, что в странах с высоким уровнем жизни проживает только 20% населения земного шара, а используют они более 80% всех природных ресурсов Земли. Что является не только несправедливым распределением богатств нашей планеты, но и наносит чрезмерный ущерб окружающей среде.

В 2001 году при поддержке сайта Adbusters эта акция приобрела всемирный масштаб, День отказа от покупок помимо Мексики, Канады и США прошел еще в 55 странах. В настоящее время к проведению подобных акций присоединилось еще 10 государств.

Условия участия в этой акции просты — в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений. Кроме того, активисты проводят акции под девизом «Ради мира на земле ничего не покупай!», чтобы привлечь внимание общественности. Акции представляют собой мирные демонстрации в торговых центрах, а также показ «антирекламных» роликов, сообщающих о том, что средний житель США покупает в пять раз больше товаров, чем мексиканец, в десять раз больше, чем китаец, и в тридцать раз больше, чем гражданин Индии.