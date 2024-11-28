Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»: гостевые комнаты
Господин Рейтингомер
Готовим сами Как в ресторане
От стекляшки до «чебурашки»
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
Денис Иванов о фермерских рынках
Третий этап Муниципальная реформа
«Истфакт» Ленин в Пскове
Что привезти из Пскова?
Потягнем за Отечество!
«Легкая кухня»: творожная запеканка
 
 
 
ещё Общество 28.11.2024 17:391 Александр Котов о проекте бюджета, избрании глав муниципалитетов и штрафах за парковку на газонах 29.11.2024 08:400 В МЧС рассказали, как пережить катаклизм 29.11.2024 07:300 Всемирный день отказа от покупок отмечают в конце ноября 28.11.2024 22:330 Мультимедийный спектакль, посвященный 80-летию Великой Победы, пройдет в нескольких муниципалитетах региона в 2025 году 28.11.2024 22:140 Выплаты, дополнительные выходные, бесплатное питание полагаются почетным донорам крови в России 28.11.2024 22:000 Как избежать психосоматических заболеваний, отметила терапевт
 
 
 
Самое популярное 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 25.11.2024 12:592 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем» 26.11.2024 10:350 Красота и безобразие
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Всемирный день отказа от покупок отмечают в конце ноября

29.11.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно в конце ноября люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление — опасная общественная тенденция.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1

День отказа от покупок (англ. Buy Nothing Day) в Северной Америке отмечают в первую пятницу после американского Дня благодарения (а в Европе на следующий день — в субботу), то есть в традиционное время начала рождественских распродаж по всему миру. В этот день магазины получают от 20 до 50% своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди. Не без доли сарказма эту пятницу ноября называют «Черной пятницей» (англ. Black Friday), пишет calend.ru.

Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.

Идея этого праздника-акции зародилась в Америке в 1992 году. С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн (Kalle Lasn). По его мнению, причину финансового кризиса нужно искать не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного потребления.

Наиболее известный аргумент апологетов акции заключается в том, что в странах с высоким уровнем жизни проживает только 20% населения земного шара, а используют они более 80% всех природных ресурсов Земли. Что является не только несправедливым распределением богатств нашей планеты, но и наносит чрезмерный ущерб окружающей среде.

В 2001 году при поддержке сайта Adbusters эта акция приобрела всемирный масштаб, День отказа от покупок помимо Мексики, Канады и США прошел еще в 55 странах. В настоящее время к проведению подобных акций присоединилось еще 10 государств.

Условия участия в этой акции просты — в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений. Кроме того, активисты проводят акции под девизом «Ради мира на земле ничего не покупай!», чтобы привлечь внимание общественности. Акции представляют собой мирные демонстрации в торговых центрах, а также показ «антирекламных» роликов, сообщающих о том, что средний житель США покупает в пять раз больше товаров, чем мексиканец, в десять раз больше, чем китаец, и в тридцать раз больше, чем гражданин Индии.

Теги: #покупки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 202 человека
29.11.2024, 08:400 В МЧС рассказали, как пережить катаклизм 29.11.2024, 08:200 В России разработали морозоустойчивую брусчатку, светящуюся в темноте 29.11.2024, 08:000 Великолучанка забрала деньги из банкомата и попала под суд 29.11.2024, 07:300 Всемирный день отказа от покупок отмечают в конце ноября
29.11.2024, 07:000 Матвеев день празднуют 29 ноября 28.11.2024, 22:330 Мультимедийный спектакль, посвященный 80-летию Великой Победы, пройдет в нескольких муниципалитетах региона в 2025 году 28.11.2024, 22:140 Выплаты, дополнительные выходные, бесплатное питание полагаются почетным донорам крови в России 28.11.2024, 22:000 Как избежать психосоматических заболеваний, отметила терапевт
28.11.2024, 21:410 Статья о неизвестных ранее описаниях псковских монастырей вошла в журнал Санкт-Петербургской духовной академии 28.11.2024, 21:400 Псковичи передали 40 единиц оружия для нужд военнослужащих 28.11.2024, 21:340 Столкновение на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского попало на видео 28.11.2024, 21:300 Благотворительная новогодняя акция для нуждающихся детей началась в регионе
28.11.2024, 21:200 Около 3 млн рублей готовы выделить на содержание дороги в Плюсском округе 28.11.2024, 21:000 Как выбрать сливочное масло, рассказали в Роскачестве 28.11.2024, 20:590 Технологические стартапы обсудили на баркемпе в Пскове 28.11.2024, 20:520 Концерт ростовского симфонического оркестра прошел в Пскове. ФОТО
28.11.2024, 20:400 В профориентационную ролевую игру «Кадры» в Пскове сыграли свыше 1 000 человек 28.11.2024, 20:200 Более 10 км трассы Великие Луки – Новосокольники ввели в эксплуатацию после ремонта 28.11.2024, 20:000 Псковский психолог заняла II место в международном конкурсе «Святость материнства» 28.11.2024, 19:550 Фотофакт: новогодние шары украсили кинотеатр «Победа» в Пскове
28.11.2024, 19:490 Действия при захвате автобуса отработали в ходе учений в Печорах 28.11.2024, 19:400 Груши неустановленного происхождения не прошли контроль на госгранице в Псковской области 28.11.2024, 19:320 Семинар-совещание для специалистов по работе с молодежью прошло в Пскове 28.11.2024, 19:290 Инспектор ДПС провел профилактическую беседу с сотрудниками псковской колонии
28.11.2024, 19:260 Псковича будут судить за кражу женской сумки 28.11.2024, 19:220 Театр и немножко нервно 28.11.2024, 19:150 Гранты НКО в Псковской области получили 18 социальных проектов 28.11.2024, 19:110 Александр Ножка: Главы муниципалитетов должны служить только народу
28.11.2024, 19:080 Об ограничении скорости на участке трассы Р-23 предупреждают псковичей 28.11.2024, 19:030 Курский театр кукол представит два спектакля в Пскове 28.11.2024, 19:020 История Пскова в капле воды 28.11.2024, 19:020 Опубликован график выплат псковичам детских пособий в декабре
28.11.2024, 19:000 «Три мудреца»: Третья мировая на пороге? ВИДЕО 28.11.2024, 18:590 58% псковичей одобряют длительный отдых в новогодние праздники – опрос 28.11.2024, 18:560 Конкурс юных чтецов «Табуреточка» состоится в Пскове в декабре 28.11.2024, 18:550 Социальные выплаты великолучане последний раз в году получат до 30 ноября
28.11.2024, 18:430 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о проектах года для Псковского района. ВИДЕО 28.11.2024, 18:390 Большая удача, что она выбрала наш комитет — Алексей Севастьянов об Ирине Толмачевой 28.11.2024, 18:300 Сборные экскурсии по выставке фарфора пройдут в Пскове 28.11.2024, 18:250 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене
28.11.2024, 18:200 Кабмин расширил перечень товаров, которые не получится продать просроченными 28.11.2024, 18:130 Жителя Пскова будут судить за кражу трех велосипедов 28.11.2024, 18:110 Алексей Севастьянов: Максимальные штрафы за парковку в зеленой зоне увеличились значительно  28.11.2024, 17:580 Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин
28.11.2024, 17:580 Татьяна Фомченкова: Старшеклассники из Средней Азии без знания русского языка не смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ 28.11.2024, 17:500 Какие игры-таймкиллеры популярны у псковичей, рассказали аналитики 28.11.2024, 17:480 Алексей Севастьянов: Единовременные выплаты чемпионам России теперь доступны членам сборной области  28.11.2024, 17:410 В рабочем поселке Кунья догазифицированы домовладения
28.11.2024, 17:391 Александр Котов о проекте бюджета, избрании глав муниципалитетов и штрафах за парковку на газонах 28.11.2024, 17:373 Ложное движение по замкнутому кругу 28.11.2024, 17:360 Наталья Федорова: Причал «Толба» в надежных руках 28.11.2024, 17:300 «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене
28.11.2024, 17:260 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 ноября 28.11.2024, 17:261 Муниципалитетам нужен туристический налог — Андрей Михайлов 28.11.2024, 17:170 Детям мигрантов нужно освоить русский язык для получения образования в РФ – Елена Даньшова 28.11.2024, 17:090 Накануне «Черной пятницы» спрос на грузоперевозки в РФ вырос на 32% — аналитики
28.11.2024, 16:520 Игорь Дитрих: Повышение зарплат бюджетников связано с указами президента 28.11.2024, 16:341 Президент РФ утвердил перечень KPI для губернаторов 28.11.2024, 16:260 Армен Мнацаканян: Ирина Толмачева — хозяйственник, знает экономику, это главный плюс 28.11.2024, 16:140 Туман ожидается на территории Псковской области 29 ноября
28.11.2024, 16:020 Муниципальная реформа позволит консолидировать финансы в округах — Александр Братчиков 28.11.2024, 16:010 Занятие по футболу в рамках всероссийского проекта провели в псковской школе №17 28.11.2024, 15:450 Субсидия на ремонт дорог в Псковском районе освоена на 100% – Наталья Федорова 28.11.2024, 15:324 Благодаря муниципальной реформе можно сократить траты на выборы — Игорь Сопов
28.11.2024, 15:181 Время стать заметным 28.11.2024, 14:591 Каждый пятый пскович мечтает на Новый год получить путевку на отдых – опрос 28.11.2024, 14:592 Открыта запись на самую популярную новогоднюю программу в Псковском музее 28.11.2024, 14:380 Осенью в Псковской области реже сбивают диких животных — УМВД
28.11.2024, 14:380 Умерла актриса Вера Карпова, снимавшаяся в российских детективах 28.11.2024, 14:360 Пиротехники МЧС уничтожили шесть авиабомб в Псковской области. ВИДЕО 28.11.2024, 14:350 Закон о поддержке социально ориентированных НКО обновили псковские депутаты 28.11.2024, 14:290 От охотничьих потех Вульфа до влияния турпотока-2024 на Михайловские рощи: в Пушкинском заповеднике готовят научную конференцию
28.11.2024, 14:170 Изменение часов педагогической нагрузки при индивидуальном обучении утвердили в Псковской области 28.11.2024, 14:100 Биткоин притягивает псковичей на криптобиржи – аналитики 28.11.2024, 14:080 Многократно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО предлагают депутаты 28.11.2024, 14:050 Псковские депутаты поддержали запрет на приём в школы иностранцев без знания русского языка
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru