Прохладная погода с кратковременными дождями будет сохраняться в последние весенние дни — Тала Нещадимова

Прохладная погода с кратковременными дождями ожидается в Пскове на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
Тала Нещадимова также рассказала о температурном режиме на ближайшие дни: «До воскресенья на этой неделе ночные температуры от +3 до +9 градусов Цельсия, дневные температуры от +1 до +15. На солнышке, конечно, будет ощущаться теплее, но при дождях и пасмурных днях, конечно, эти +1° мы все и почувствуем».
По её словам, в воскресенье характер погоды начнёт меняться.