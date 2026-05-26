Прохладная погода с кратковременными дождями будет сохраняться в последние весенние дни — Тала Нещадимова

Прохладная погода с кратковременными дождями ожидается в Пскове на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Эта неделя будет прохладной, дни с кратковременными дождями. Это объясняется тем, что влияние оказывает тыловая часть циклона. Для неё характерны кратковременные дожди. Порывистый ветер умеренный, вот как раз то, что мы наблюдаем сейчас. И это сохранится до воскресенья», — пояснила синоптик.

Тала Нещадимова также рассказала о температурном режиме на ближайшие дни: «До воскресенья на этой неделе ночные температуры от +3 до +9 градусов Цельсия, дневные температуры от +1 до +15. На солнышке, конечно, будет ощущаться теплее, но при дождях и пасмурных днях, конечно, эти +1° мы все и почувствуем».

По её словам, в воскресенье характер погоды начнёт меняться.