Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Как не стать жертвой развода

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Иногда брак, как и любой союз, может себя исчерпать, и супруги принимают решение вступить в процедуру развода. Какие основные этапы процесса развода? Какие документы необходимы для развода через суд? Как определяется размер алиментов при разводе? Могут ли родители самостоятельно договориться о разделе имущества без участия суда? Как оформить развод по обоюдному согласию?

Эти и другие вопросы ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко сегодня обсудят с практикующим юристом Юрием Никандровым.