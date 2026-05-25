51% псковичей поддерживают пожизненный запрет сигарет для родившихся после 2008 года — опрос

У инициативы о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей продукции тем, кому сейчас до 18 лет, больше сторонников, чем противников. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения. Опрос проводился с 22 апреля по 12 мая.

Изображение сгенерировано нейросетью

Так, каждый второй пскович (51%) выступает за пожизненный запрет продажи сигарет и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2008 года (сейчас они несовершеннолетние, и в будущем продавать им сигареты не будут уже никогда). Против данной инициативы проголосовало 24% участников опроса.

Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (54% против 48% соответственно). Среди респондентов 35—45 лет больше сторонников, чем среди молодежи до 35 лет и граждан старше 45 лет. Участники опроса со средним профессиональным образованием положительно оценивают идею чуть реже, чем респонденты с высшим.

С ростом уровня доходов растет и уровень одобрения инициативы: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей запрет поддерживают 49%, а среди специалистов с зарплатой от 150 тысяч — 58%.

Курильщики относятся к инициативе сдержаннее: «за» говорят 45% из них, тогда как среди некурящих — 56%. Против запрета выступают 28% курящих и 21% некурящих. «Нужно не запрещать, а проводить профилактические мероприятия»; «Любой запрет порождает черный рынок»; «Взрослый человек сам вправе решать, курить ему или нет», — комментируют свою позицию противники идеи.

