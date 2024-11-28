Общество

Минимальная пенсия в следующем году составит 15 тысяч рублей

Минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в России, а в 2025 году он составит 15 250 рублей, сообщила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В случае, если размер социальной пенсии гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе, то ему будет осуществлена доплата до указанного уровня, пишет «Лента.ру».

Депутат также отметила, что размер прожиточного минимума в каждом субъекте может быть как выше, так и ниже федерального.

«Если он ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. Хороший пример — это Москва. У Москвы достаточно длительный уже период времени прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Значит, Москва будет доплачивать до своего уровня», — поделилась Светлана Бессараб.