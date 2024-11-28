Общество

Лица с погашенной судимостью смогут работать в полиции

Совет Федерации одобрил изменения в законодательстве России, которые снимают запрет на трудоустройство в некоторые федеральные органы исполнительной власти для людей с погашенной судимостью.

Как объяснил автор поправок, Михаил Белоусов, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, речь идёт о случаях, когда уголовное преследование в отношении человека было прекращено в связи с его деятельным раскаянием по уголовным делам частного обвинения.

Изменения предусматривают возможность трудоустройства граждан в органы внутренних дел, в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы и в органы уголовно-исполнительной системы, если уголовное преследование в отношении них было прекращено в связи с деятельным раскаянием, пишет «Парламентская газета».

Это касается уголовных дел частного обвинения, которые были прекращены не менее чем за три года до момента трудоустройства в органы внутренних дел, в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы или в органы уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.