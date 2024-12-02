Общество

Монтаж главной городской ели начался в Великих Луках

Установка искусственной новогодней ели на главной площади началась в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее:Администрация города Великие Луки

Конструкция ели состоит из большого числа деталей, а её основа представляет собой конус, укрепленный грузом для стабильности.

После сборки каркаса рабочие начнут устанавливать ветки, которые вставляются в специальные отверстия на сегментных кольцах конструкции. Затем планируется монтаж украшений и гирлянд. Кроме того, рядом с елью уже монтируют новогодние фигуры.

«Работы по установке ели должны быть завершены до 15 декабря, чтобы жители и гости Великих Луках могли насладиться новогодним оформлением к праздникам», - отметили в администрации.