Общество

Новые новогодние украшения для Пскова в этом году не закупали — Борис Елкин

Новые новогодние украшения для Пскова в этом году не закупались. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

«Уже приступили к визуальному оформлению города. Будут локации плюс-минус те же, что и в прошлом году, ввиду того, что новых украшений мы не закупали, поэтому будем их тасовать, чтобы казалось, будто бы новое. Но в любом случае будем исходить из того, что мы имеем», - поделился глава города.

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Главная ель по-прежнему будет стоять на Октябрьской площади. «Я не устаю отвечать по этому поводу. Многие говорят, что надо к елке подойти, но с другой стороны, учитывая, что елка немаленькая по размерам, чтобы с ней сфотографироваться, лучше делать это на расстоянии. Я это не раз говорил. И вблизи памятника княгине Ольге - это одно из самых лучших мест, я считаю», - пояснил Борис Елкин.

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Также в городе традиционно объявили конкурс среди коммерческих и социальных структур на оформление города.