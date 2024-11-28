Общество

Конкурс на лучшее новогоднее оформление проводят в Пскове

Конкурс на лучшее новогоднее оформление возобновили в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«В этом году мы решили возобновить конкурс на лучшее новогоднее оформление. В нём могут участвовать все виды магазинов, автосалоны и заправки, парикмахерские и аптеки, банки и гостиницы, рестораны и кафе, школы, детские сады, учреждения культуры и спорта, а также жители, которые украсят свои окна, балконы и дворы», - рассказал глава Пскова.

Приём заявок будет проходить с 1 по 25 декабря по электронной почте: konkurs@pskovadmin.ru.

«Начните украшать прямо сейчас и делитесь радостью и волшебством с окружающими! Более подробную информацию о конкурсе читайте на сайте города Пскова», - добавил Борис Елкин.