Общество

В Пскове возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного солдата прошел в Пскове 3 декабря, в День Неизвестного солдата.

День Неизвестного солдата отмечают 3 декабря в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. В ритуале возложения приняли участие представители городской администрации и областного правительства, депутаты, общественники и члены Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Подробнее – в фоторепортаже Анны Тягуновой.