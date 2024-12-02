Общество

Более 50 классов в Псковской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

С 25 ноября по 1 декабря в Псковской области выявлено 4 017 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 63,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В городе Пскове зарегистрировано 1946 случаев ОРВИ, или 48,44% от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

По причине заболевания ОРВИ образовательный процесс частично приостановлен в 52 классах в 27 общеобразовательных учреждениях; в 5 группах 4 дошкольных образовательных учреждений.

Кампания по иммунизации против гриппа продолжается. По данным на 2 декабря в регионе привились 262 879 человек, что составляет 45,23% охвата населения.