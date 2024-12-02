Общество

В Пскове прошел рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий проверено 10 граждан. Среди указанных лиц выявлено 4 граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем им вручены повестки, и они доставлены в военный комиссариат.

Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту осуществляется пунктом отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу:

город Псков, улица Первомайская, 38. Контактный телефон: 8(8112)66-73-45.