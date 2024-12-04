Общество

Псковский архитектор Сергей Станкевич опроверг слухи об аресте его мотоцикла BMW из-за долга

В СМИ начала распространяться информация об арбитражном судопроизводстве в отношении псковского архитектора и дизайнера Сергей Станкевича. По данной информации, Фонд гарантий и предпринимательства Псковской области требует от архитектора долг в размере 4 млн 270 тысяч рублей посредством ареста его мотоцикла ВМW R NINE T, который был заявлен в качестве залога. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Сергей Станкевич прояснил ситуацию по данному делу. Он опроверг слухи об истребовании долга, назвав информацию фейковой.

Фото: Сергей Станкевич / Telegram

«Раз уж фейк начал распространяться, дам вам комментарий с пояснением, - сказал он. - У фонда гарантий, как и у любой другой кредитной организации, например, если в банке вы возьмете кредит и по какой-то причине захотите реструктуризировать его и продлить срок выплаты, вы можете обратиться в организацию и договориться с ними о новом графике выплат. Вот с фондом гарантий мы сейчас проходим ровно такую же процедуру. А когда реструктуризируем долг, даже не долг, а кредит, чтобы можно было выплачивать его в более долгий срок, по закону нужно дополнительное соглашение о такой реструктуризации. Его, в свою очередь, можно заключить через арбитражный суд для юридически грамотной фиксации. Фонд гарантий распоряжается государственными деньгами, а не как банк, например, коммерческими. То есть это единственная возможная процедура для того, чтобы сделать вот такое допсоглашение».

Отметим, что в Арбитражном суде Псковской области действительно начато судопроизводство по исковому заявлению автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» к индивидуальному предпринимателю Сергею Станкевичу о взыскании задолженности по договору в размере 4 265 915 тысяч рублей и обращении взыскания на недвижимое имущество, являющееся предметом залога. Первое заседание назначено на 16 декабря.

Также с целью выяснения обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения настоящего дела, арбитражный суд полагает необходимым истребовать у Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления МВД России по Псковской области (МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области) карточку учета транспортного средства, являющегося предметом залога.