Общество

Андрей Козлов: Органы МСУ ценят активность ТОС и оказывают им посильную поддержку

Органы местного самоуправления ценят и поддерживают инициативы жителей, которые создают территориальные общественные самоуправления и занимаются благоустройством, оказывая им финансовую и другую посильную помощь. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковского областного Собрания по округу №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский район) Андрей Козлов.

Парламентарий обратил внимание, что территориальные общественные самоуправления привлекают в муниципалитеты значительное финансирование.

«В результате деятельности ТОСов удается привлечь значительные средства, миллионы рублей. Для муниципалитетов это существенная мера государственной поддержки. Кроме того, в этих проектах участвуют и граждане, которые также тратят свои средства, и органы местного самоуправления также жителям всячески помогают», – пояснил Андрей Козлов.

Депутат подчеркнул важность взаимодействия между гражданами и органами местного управления.

«Органы местного самоуправления видят, когда граждане проявляют активность и реализуют полезные инициативы. Они оказывают всяческую поддержку этим проектам, предоставляя финансовую помощь, оказывая содействие или предоставляя необходимые услуги. Это также имеет большое значение. Выбор подрядчиков осуществляется с учётом вклада граждан, который может выражаться в виде пожертвований. В результате формируется положительный эффект от реализации проекта», – заключил Андрей Козлов.