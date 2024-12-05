«Краски города»: Псковские красавицы о бьюти-лайфхаках, здоровых привычках и культурных выходных. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию первого выпуска новой программы «Краски города», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 декабря.
Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в новом проекте «Краски города» с королевой красоты Ириной Волковой. Победительница конкурса «Мисс-Псков-2024» поможет спланировать культурные выходные, даст советы по сохранению здоровья зимой, а гостья программы — директор салона «Дом красоты» Ирина Анисенкова — поделится бьюти-лайфхаками.
В новой программе псковичам рассказали новости модных трендов, сферы культуры и развлечений, а также дали рекомендации по здоровому образу жизни.