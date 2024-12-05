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Общество

Молодых псковичей приглашают присоединиться к акции «Тайный Дед Мороз»

06.12.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Акция «Тайный Дед Мороз», организованная Псковским городским молодёжным центром, проходит с 5 по 27 декабря в Пскове. Все желающие в возрасте от 14 до 35 лет смогут стать участниками и испытать себя в роли настоящего Деда Мороза, подарив радость своему тайному другу, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре. 

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Участникам игры предлагается заполнить анкету до 13 декабря, в том числе указав свои предпочтения к подарку и то, что дарить не стоит. Затем они получат информацию о своём «секретном друге», которому в соответствие с пожеланиями нужно будет подготовить подарок на определённую стоимость. С 16 по 20 декабря участники должны будут принести свои сюрпризы в молодёжный центр по адресу: улица Максима Горького, 15. А накануне праздника, с 23 по 27 декабря, каждый сможет забрать свой подарок, подготовленный другим участником.

«Наша цель – подарить молодым людям ощущение настоящей новогодней сказки, – отмечает координатор акции Мария Каменская. – Мы верим, что такие инициативы помогают сближать людей и поднимают настроение».

Количество мест ограничено, поэтому важно успеть зарегистрироваться заранее.

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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