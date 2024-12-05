Общество

В Роскачестве дали рекомендации по выбору мандаринов

Роскачество дало советы по выбору мандаринов и рекомендовало не покупать недозревшие, перезревшие, а также поврежденные плоды.

«Плоды должны быть спелыми и неповрежденными. Спелость мандаринов можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожицы, а также весу (в спелых плодах содержится больше сока, поэтому они тяжелее, чем недозревшие). Также спелый мандарин легко чистится», - сообщили в Роскачестве.

О том, что мандарины недозревшие, свидетельствуют неравномерная окраска и наличие зеленоватых пятен, в том числе в месте крепления к ветке, отметили эксперты. А перезревшие плоды можно легко визуально определить по сухой, твердой и сморщенной кожице.

Также в организации не рекомендовали покупать плоды с повреждениями, участками темного или белесого цвета, наличием плесени, а также фрукты, которые контактировали с заплесневевшими плодами или были в одной коробке с ними. По мнению экспертов, споры плесневых грибов могут быстро развиваться на кожице даже тех фруктов, которые визуально были совершенно здоровыми еще несколько часов назад. Кроме этого, если во время транспортировки плоды перемерзли, пользы иммунитету они уже не принесут из-за снижения количества витамина С.