Общество

Названы способы продления времени работы смартфона без зарядки

Наиболее эффективным способом экономии заряда смартфона является использование режима энергосбережения, доступного на большинстве Android-смартфонах. Об этом сообщает RT, ссылаясь на слова эксперта РТУ МИРЭА Арсения Бурякова.

Снижение яркости экрана является основным фактором экономии энергии. Это можно сделать вручную или включить автоматическую регулировку в зависимости от уровня освещенности. Использование темных тем оформления интерфейса также существенно снижает потребление энергии, особенно на устройствах с OLED-экранами.

Отключение ненужных функций, таких как Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC, когда они не используются, также помогает сэкономить энергию. Переключение на сеть 2G может продлить автономность устройства, но стоит учитывать, что скорость интернета при этом может значительно снизиться.

Также, по словам Бурякова, важно избегать перегрева устройства, так как высокая температура негативно влияет на срок службы аккумулятора и ускоряет его разрядку. Рекомендуется использовать защитные режимы, предлагаемые производителем, например автоматическое регулирование алгоритма зарядки, и всегда использовать сертифицированные зарядные устройства, чтобы не повредить аккумулятор.