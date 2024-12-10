Общество

Псковским родителям советуют вникать в повестку «Разговоров о важном»

Родителям необходимо вникать в то, что проходят их дети на «Разговорах о важном», заявила руководитель областного института повышения квалификации работников образования, член Общественной палаты региона Екатерина Гончарова в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не просто спрашивать, как прошёл день и поел ли ребенок в школе, а что сегодня интересного вам рассказывали, что вам сегодня запомнилось, что показалось значимым в том, что рассказал вам классный руководитель или приглашенный гость. И тогда сами родители смогут сформулировать своё экспертное мнение относительно пользы данного формата», - озвучила рекомендации эксперт.

В качестве примера она привела занятия, приуроченные к государственным праздникам: благодаря этому родителям не нужно дома объяснять детям, что это за дата — им это уже рассказали в школе.

О пользе «Разговоров о важном» также заявила советник по воспитанию директора гимназии № 29 города Пскова Оксана Кривенкова. Она рассказала, что в преддверии Дня Героев Отечества организовала литературный вечер, где дети читали стихотворения о войне.

«Все остались очень довольны, и родители пришли тоже на мероприятие. Мы не просто донесли информацию, что это за праздник, а состоялся диалог с детьми. Программа очень нужна и актуальна, потому что нацелена на духовно-нравственное воспитание детей», - подчеркнула педагог.