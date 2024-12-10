Общество

Размер выплат псковским ветеранам к 80-летию Победы объявят после расчёта бюджета

Размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны и детям войны в честь 80-летия Победы станет известен после расчёта бюджета, пояснила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос о выплатах поднял депутат Псковского областного Собрания депутатов от фракции КПРФ Пётр Алексеенко.

«Чтобы нам ответить, надо принять бюджет, и тогда мы сможем понять, какие это будут суммы. Выплаты будут, их размер мы поймём позже», - сказала Вера Емельянова.