Общество

В 2025 году псковичи хотят увеличения дохода и карьерного роста – опрос

Каковы основные профессиональные цели псковичей на 2025 год: 17% намерены увеличить свой доход, 13% планируют повысить квалификацию или пройти курсы, еще столько же мечтают о карьерном росте. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные псковичи.

8% заинтересованы в углублении знаний в рамках своей текущей профессии. 3% хотят открыть свой бизнес или расширить уже свое существующее дело. По 1% опрошенных нацелены на выполнение планов или успешное завершение проектов, прохождение профессиональной аттестации, написание диссертации. Среди других целей — автоматизация бизнес-процессов компании, поиск новых проектов, оптимизация работы, участие в конференциях, наведение порядка в документации и прочее.

Каждый четвертый признался, что у него нет конкретных профессиональных целей на будущий год: «Всего добилась»; «Просто хорошо работать, как, впрочем, и все предыдущие годы».

Повышение дохода в качестве главной цели мужчины называют почти в два раза чаще, чем женщины (23 и 10% соответственно). Кроме того, представители сильного пола чаще делают ставку на карьерный рост (17% против 10% среди женщин) и развитие собственного бизнеса (4% против 2%). Женщины же отдают предпочтение профессиональному обучению (17% против 9% среди мужчин).