Общество

В Госдуму внесут проект о тревожной кнопке в приложении такси

Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду») внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать службы такси размещать на главном экране приложения тревожную кнопку.

Как сообщили в пресс-службе парламентария, законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумой.

«Законопроектом предусмотрена обязанность службы заказа такси обеспечить наличие тревожной кнопки в приложении агрегатора такси, передачу тревожного сигнала, в случае ее нажатия как водителем, так и пассажиром, а также запись с микрофона мобильного устройства, с которого была передан тревожный сигнал», - сказано в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что в случае если служба заказа работает без интернета, то она должна обеспечить передачу такого сигнала через телефонную связь и аудиофиксацией происходящего в такси.

По мнению автора проекта, такая кнопка должна быть размещена на главном экране приложения и обеспечивать незамедлительную передачу сигнала в случае возникновения экстренной ситуации, а оперативная передача тревожных сообщений позволит оперативно реагировать на правонарушения, которые совершаются в такси, ведь сам факт наличия такой возможности будет сдерживающим фактором против совершения правонарушений во время оказания услуг по перевозке пассажиров такси.

«Мы постоянно узнаем о случаях насилия, драках и даже убийствах в такси. Это никуда не годится. Установка тревожной кнопки — это простой и эффективный способ защитить людей. Новшество не только облегчит и ускорит помощь в критических ситуациях, но и станет мощным сдерживающим фактором для правонарушителей», - рассказал Гусев.

Парламентарий также добавил, что, по его мнению, уже сейчас можно сделать такую кнопку в приложениях такси, так как дополнительных ресурсов не потребуется, но при этом лояльность к компаниям, которые разместят кнопку в своих приложениях, только возрастет, пишет РИА Новости.